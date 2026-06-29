O número de mortos contabilizado após os terremotos na Venezuela passou para 1.719 pessoas neste domingo (29), conforme balanço atualizado do governo venezuelano. Até então, 5.034 pessoas ficaram feridas na tragédia, e há 15.866 pessoas fora de suas casas, segundo o g1.

Dois terremotos atingiram a região norte do país na última quarta-feira (24), considerados os mais fortes do país em mais de 100 anos.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.

NOVO TERREMOTO

A Venezuela registrou, na manhã desta segunda-feira (29), um tremor de magnitude 4,6. Segundo a AFP, o novo registro não provocou danos adicionais, mas aumentou o medo da população e ocorreu em meio aos trabalhos de equipes de resgate venezuelanas e estrangeiras que tentam encontrar pessoas com vida sob os escombros do tremor duplo.

O novo tremor secundário foi sentido em Caracas e no estado vizinho de La Guaira. A ocorrência teve o epicentro localizado a 27 km ao norte de Caraballeda, balneário popular entre os moradores de Caracas, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Não temos relatos de danos adicionais em nenhuma parte do território nacional", afirmou Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, conforme a AFP.

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BRASILEIROS MORTOS

O pastor evangélico Romildo Batista de Lima, de 69 anos, e a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, são as vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela. As mortes foram confirmadas por familiares dos dois brasileiros.

O Itamaraty já havia informado a morte de dois brasileiros, um homem e uma mulher, mas não forneceu detalhes sobre a identidade das vítimas devido à Lei de Acesso à Informação. "O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", acrescenta o comunicado.

A confirmação de que Romildo, que era pastor evangélico na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, é um dos brasileiros mortos foi feita pela família dele ao g1.