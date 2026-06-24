Venezuela é atingida por terremotos de magnitude 7,2 e 7,5

Ainda não se sabe se o incidente causou vítimas fatais, mas alguns prédios desabaram e telhados ruíram.

Escrito por Redação e AFP
24 de Junho de 2026 - 21:21 (Atualizado às 21:23)
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Legenda: Os terremotos levaram os moradores da capital, Caracas, às ruas.
Foto: MANAURE QUINTERO / AFP.

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a mesma região da Venezuela, na noite desta quarta-feira (24), causando o desabamento de prédios, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP.

Os terremotos levaram os moradores da capital, Caracas, às ruas. Ainda não se sabe se o incidente causou vítimas fatais, mas alguns prédios desabaram e telhados ruíram, de acordo com o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.

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"Este terremoto foi o segundo evento de um par. Este tremor principal de magnitude 7,5 foi precedido por um tremor precursor de magnitude 7,2, com um intervalo de 39 segundos", afirmou o USGS.

Cabello pediu às pessoas que deixassem suas casas, acrescentando que o fornecimento de gás havia sido cortado em vários prédios como medida de precaução. "Temos algumas estruturas danificadas e não queremos que ocorra nenhum tipo de acidente envolvendo gás", disse o gestor.

Com uma profundidade de 10 quilômetros, o segundo tremor provocou gritos de pânico em um shopping center em Caracas, observou um jornalista da AFP. Dezenas de outras pessoas na capital saíram dos prédios e esperaram do lado de fora antes de retornarem aos seus escritórios e casas.

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