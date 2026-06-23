Vaticano rejeita proposta para que mulheres realizem homilias durante a missa

O Vaticano voltou a defender, nesta terça-feira (23), uma doutrina de longa data que proíbe mulheres de proferirem um sermão em uma missa católica. "Não se pode abrir mão da disciplina atual", afirmou a organização em um comunicado à imprensa.

A afirmação é uma resposta à um pedido feito pela Conferência Episcopal da Alemanha, no início do ano, para que demais pessoas, incluindo mulheres, pudessem realizar homilias no lugar dos padres e diáconos. As informações são da Folha de São Paulo.

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O pedido foi apoiado por representantes da Igreja Caólica nos Estados Unidos e outros países europeus. Eles frequentemente citam o desejo de ouvir sermões das cristãs, as quais não podem ser ordenadas na Igreja Católica.

Por sua vez, o Vaticano não respondeu diretamente à solicitação dos bispos alemães, apenas divulgou uma breve nota à imprensa sobre o assunto.

"A reserva da homilia ao padre ou aos diáconos não é uma norma meramente disciplinar, mas deriva da própria natureza da liturgia", complementa o comunicado do Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, um órgão do Vaticano responsável por supervisionar as missas.

Na tradição católica, durante uma missa, o padre age “in persona Christi” (na pessoa de Cristo), e é Deus quem age por meio do padre durante a cerimônia.

Os leigos têm permissão para proferir sermões em serviços ​de oração fora da missa, mas não podem refletir sobre os ensinamentos de Cristo no momento do ritual religioso.