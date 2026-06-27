Avião da FAB desembarca na Venezuela com ajuda humanitária

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira) transportando médicos, cães farejadores e uma equipe de busca e resgate urbano chegou nesta sexta-feira (26), por volta das 23h40 (horário de Brasília), à Base Aérea El Libertador, em Maracay, na Venezuela, para auxiliar as vítimas do terremoto que atingiu o país na última quarta-feira (24).

A aeronave de modelo KC-390 Millennium levou os profissionais da Sedec/MIDR (Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil), militares dos Corpos de Bombeiros de estados brasileiros e especialistas da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Além de equipamentos e mantimentos para reforçar as ações de assistência às vítimas do terremoto. As informações são da CNN.

A missão foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é conduzida pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus.

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Há também a previsão de um novo voo, neste sábado (27), que transportará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, além de 100 purificadores de água com painel solar, medicamentos e materiais médicos para cirurgias.

Até o momento, 920 pessoas morreram e mais de 1.400 ficaram feridas em decorrência do terremoto. Entre as vítimas fatais, estão dois brasileiros.

Relembre o caso

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a mesma região da Venezuela, na noite de quarta-feira (24), causando o desabamento de prédios.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.