Dois brasileiros estão entre os mortos após terremotos na Venezuela, confirma Itamaraty

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), o Itamaraty, confirmou na noite desta quinta-feira (25) a morte de dois brasileiros após os terremotos registrados na Venezuela, na quarta-feira (24), segundo o g1.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", expressa trecho do comunicado da entidade.

Na manhã desta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu ajuda à Venezuela. Em comunicado nas redes sociais, o presidente disse que determinou ao MRE que avalie a situação na Venezuela e as medidas de assistência que o Brasil pode oferecer.

"Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar", escreveu no X.

Lula também declarou que o Brasil está disposto a apoiar o governo venezuelano na recuperação das áreas atingidas pelos tremores.

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magnitude 7,2 e 7,5

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a mesma região da Venezuela, causando o desabamento de prédios, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP.

Os terremotos levaram os moradores da capital, Caracas, às ruas. Ainda não se sabe se o incidente causou vítimas fatais, mas alguns prédios desabaram e telhados ruíram, de acordo com o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.

NÚMERO DE MORTOS

Subiu para 164 mortos e 971 feridos o balanço de vítimas após os fortes terremotos que atingiram a Venezuela. Os números atualizados foram divulgados pela presidente interina do país, Delcy Rodríguez, nesta quinta.

Após os dois terremotos, quase 30 tremores secundários foram registrados, segundo a presidente. Um primeiro balanço das autoridades mencionava 32 mortos e mais de 700 feridos.

A busca por vítimas continua, com mais de 500 equipes de emergência trabalhando para tirar possíveis sobreviventes dos escombros.