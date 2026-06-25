Lula oferece ajuda à Venezuela após terremotos

O presidente declarou que o Brasil está disposto a apoiar o governo venezuelano na recuperação das áreas atingidas.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 07:10 (Atualizado às 07:16)
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Legenda: Em nota, o governo brasileiro também manifestou pesar pelas perdas causadas pelo terremoto.
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu ajuda à Venezuela após o país ser atingido por dois terremotos de magnitude superior a 7, nesta quarta-feira (24). 

Em comunicado nas redes sociais, o presidente disse que determinou ao Ministério das Relações Exteriores que avalie a situação na Venezuela e as medidas de assistência que o Brasil pode oferecer.

"Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar", escreveu no X. 

Lula também declarou que o Brasil está disposto a apoiar o governo venezuelano na recuperação das áreas atingidas pelos tremores.

"Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", disse. 

Em nota, o governo brasileiro também manifestou pesar pelas perdas causadas pelo terremoto e informou que, até o momento, não há brasileiros identificados entre as vítimas.

O Itamaraty disponibilizou contatos de emergência para brasileiros na Venezuela com necessidade de assistência: +58 414-3723337 e o plantão consular em Brasília, pelo telefone +55 (61) 98260-0610.

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Os terremotos

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a mesma região da Venezuela, na noite desta quarta-feira (24), causando o desabamento de prédios, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP. Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas, informaram as autoridades nesta quinta-feira (25) com dados parciais. 

Os terremotos levaram os moradores da capital, Caracas, às ruas. Alguns prédios desabaram e telhados ruíram, de acordo com o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich, 19h04 em Brasília), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.

O governo interino decretou estado de emergência em todo o país diante da gravidade dos danos e declarou a cidade de La Guaira como uma "zona de desastre".

Os terremotos também foram sentidos na Colômbia, onde algumas sirenes de alerta foram acionadas. Parte da região norte do Brasil também sentiu os abalos, com relatos no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Em Manaus, moradores foram surpreendidos com prédios balançando e alguns edifícios foram evacuados. 

 

 

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