Asteroide tem passagem próxima à Terra prevista para a manhã de sábado (27)

Um asteroide passará perto da Terra no sábado (27), atingindo o ponto mais próximo às 8h14 (horário de Brasília). Contudo, não há risco de colisão.
A Agência Espacial Europeia (ESA) informou, nesta quarta-feira (24), que o corpo rochoso poderá ser visto com pequenos telescópios ou binóculos potentes e estará a uma velocidade de 8,9 km/s.
O asteroide será visível em regiões do Hemisfério Norte durante sua fase de aproximação, em praticamente todo o mundo em seu ponto de maior aproximação e apenas no Hemisfério Sul quando se afastar da Terra.
No ponto mais próximo da Terra, ele estará a 2.559.461 quilômetros do planeta. Isso representa quase sete vezes a distância entre a Terra e a Lua, evidenciando que a probabilidade de impacto é zero.
"A aproximação de um objeto deste tamanho à Terra ocorre apenas a cada poucos anos, embora desta vez a Lua, brilhante e próxima, possa dificultar a observação no momento" em que o asteroide estiver mais próximo, detalhou Juan Luis Cano, do Escritório de Defesa Planetária da ESA.
Descoberto em 1997 e designado (152637) 1997 NC1, este corpo rochoso tem um tamanho estimado entre 750 e 1.650 metros, de acordo com cálculos baseados na quantidade de luz solar que reflete. No entanto, segundo outras estimativas, ele pode ser menor, apontou a ESA.