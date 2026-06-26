Número de mortos em tragédia com terremotos na Venezuela sobe para 920

O número de mortos contabilizado após os terremotos na Venezuela passou para 920 pessoas nesssa sexta-feira (26), conforme balanço atualizado do governo venezuelano. Até então, 2.980 pessoas ficaram feridas na tragédia, segundo o g1.

Dois terremotos atingiram a região norte do país na quarta-feira (24), considerados os mais fortes do país em mais de 100 anos.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.

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O novo balanço, entretanto, é provisório, já que a Organização das Nações Unidas (ONU) e o Serviço Geológico dos EUA (USGS) estimam que o número de vítimas pode ser maior. Segundo a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que comunicou os novos números, o estado de La Guaira, um dos mais afetados, deve ser militarizado.

Equipes de resgate seguem na busca por desaparecidos e em ações para retirar as pessoas de escombros. Ao todo, 24 mil desaparecidos já foram registrados. Países como os Estados Unidos e o Brasil devem enviar equipes para auxiliar nas buscas.

Dois brasileiros morreram

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), o Itamaraty, confirmou na noite desta quinta-feira (25) a morte de dois brasileiros após os terremotos registrados na Venezuela, na quarta-feira (24), segundo o g1.

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", expressa trecho do comunicado da entidade.

A tragédia na Venezuela deixou dezenas de prédios desabados ou com danos graves. As informações são de que cidades ficaram sem energia elétrica e muitas pessoas passaram a noite nas ruas, procurando parentes entre os escombros.

Além disso, os tremores também provocaram danos à infraestrutura do aeroporto internacional de Maiquetía, que atende à capital venezuelana, provocando o fechamento do terminal aéreo.