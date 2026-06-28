Queda de avião de escola de paraquedismo deixa 11 mortos na França

Um avião monomotor de uma escola de paraquedismo caiu no nordeste da França na manhã deste domingo (28). O acidente ocorreu na cidade de Tomblaine e deixou 11 mortos, entre eles o piloto.

De acordo com a agência de notícias AFP, além do piloto morreram os 10 ocupantes: cinco alunos e cinco instrutores. O grupo de alunos era todo de enfermeiros que participavam de um voo de “batismo” no paraquedismo.

As famílias das vítimas estariam perto do local para assistir e gravar o primeiro pulo de paraquedas dos entes queridos, disse o prefeito de Nancy, Mathieu Klein.

Equipes de suporte médico e psicossocial foram acionadas para prestar suporte aos familiares e outras testemunhas do acidente.

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Como ocorreu a queda

A aeronave saiu do aeroporto Nancy-Essey e caiu ainda próximo à pista de decolagem. Klein afirmou que por pouco não ocorreram mais mortes devido à proximidade de uma área residencial e de duas estradas.

O prefeito de Tomblaine, Herve Feron, disse que a queda ocorreu de forma “inexplicável”, durante a subida. A aeronave de modelo Pilatus PC-6 Porter teria sido, conforme ele, fretada para a prática de paraquedismo como de costume.

Área do acidente foi isolada para investigação

As causas do acidente ainda não são conhecidas. Uma investigação técnica será feita para esclarecer os motivos da queda.

A polícia local orientou a população para evitar a região do aeroporto e da rua Salvador Allende, próxima ao acidente. A medida busca não dificultar o acesso de equipes de resgate e forças de segurança.