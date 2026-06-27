EUA fazem novos ataques a alvos do Irã em disputa sobre o Estreito de Ormuz

As Forças Armadas dos Estados Unidos voltaram a atacar alvos no Irã na noite deste sábado (27). A ofensiva, segundo Washington, acontece como resposta direta a um suposto ataque iraniano contra um navio cargueiro no Estreito de Ormuz.

A ação marca o segundo dia consecutivo de bombardeios e amplia as incertezas sobre as negociações para um acordo de paz entre os dois países.

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Em comunicado, o Comando Central dos EUA informou que uma embarcação de bandeira panamenha foi atingida por um drone de ataque unidirecional lançado pelo Irã. Em retaliação, os militares americanos afirmaram ter atingido estruturas de vigilância, sistemas de comunicação, instalações de defesa aérea, depósitos de drones e capacidades de lançamento de minas do país persa.

O governo dos Estados Unidos, no entanto, não divulgou a localização exata dos alvos bombardeados. Teerã também não confirmou a autoria do ataque ao navio no Estreito de Ormuz.

A nova escalada de tensão ocorre em meio a uma retomada das hostilidades entre os dois países e coloca em risco os esforços para garantir a segurança da rota marítima, considerada estratégica para o comércio internacional de petróleo e gás. A manutenção da navegação na região é um dos pontos centrais do acordo que previa um período de 60 dias de negociações para a construção de um pacto definitivo de paz.

Mais cedo, o Irã acusou os Estados Unidos de terem cometido uma "violação flagrante" do protocolo firmado em 17 de junho, após os ataques americanos realizados na sexta-feira (26). Segundo o governo iraniano, os bombardeios contrariam tanto a Carta das Nações Unidas quanto os termos do acordo estabelecido entre as partes.

A Guarda Revolucionária do Irã informou neste sábado ter atacado posições americanas na região e advertiu que, caso novas ofensivas semelhantes às de sexta-feira sejam realizadas, a resposta será "mais ampla".

O Bahrein, país que compreende mais de 30 ilhas do Golfo Pérsico, afirmou ter sido alvo de diversos drones iranianos e acusou Teerã de "sabotar os esforços de paz". Além disso, a agência marítima britânica UKMTO informou que um petroleiro foi atingido por um projétil ainda não identificado no Estreito de Ormuz, acrescentando que "a tripulação está sã e salva".