Brasil envia técnicos à Venezuela para ajudar no resgate de vítimas dos terremotos

Técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foram eviados neste fim de semana à Venezuela para ajudar no resgate de vítimas dos terremotos que atingiram o País na noite de quarta-feira (24).

A missão conta com 130 agentes equipados com aparelhos capazes de monitorar transmissões emitidas por meio de aparelhos celulares. Dessa forma, as equipes podem obter informações mais precisas quanto a possível localização das vítimas.

"A atuação da Agência será realizada de forma coordenada com as autoridades brasileiras envolvidas na missão e com os órgãos responsáveis pelas operações de resposta no local. O objetivo é assegurar que o apoio técnico seja integrado às estratégias de segurança, busca e resgate já estabelecidas", detalhou a Anatel em um comunicado à imprensa.

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Conforme a Anatel, os materiais foram pensados para serem usados em ações de fiscalização e identificação de interferências em redes de telecomunicações. Mas em casos de desastres naturais, eles podem ser configurados para captar emissões de radiofrequência associadas a celulares.

"A informação não substitui os protocolos de busca e salvamento, mas oferece subsídio técnico para que as equipes responsáveis concentrem esforços em pontos com maior probabilidade de localização", afirmou a Agência no mesmo boletim.

Em entrevista à Globonews, o chefe da missão brasileira na Venezuela, Armin Braun, detalhou que, embora as primeiras 72 horas sejam consideradas o período mais crítico das operações de busca e salvamento, ainda é possível encontrar sobreviventes dias após o desastre.

"Já acompanhamos casos de pessoas resgatadas após uma semana ou até dez dias. Se houver acesso à água, um espaço de sobrevivência sob os escombros ou boas condições físicas, as chances aumentam", afirmou.

Brasileiros estão entre as vítimas

Neste domingo (28), as famílias de dois brasileiros confirmaram que eles estão entre as mais de 1.450 vítimas fatais dos terremotos que atingiram a Venezuela.

Eles foram identificados como o pastor evangélico Romildo Batista de Lima, de 69 anos, e a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos.

Conforme o g1, Romildo estava em viagem por Caracas, capital venezuelana, para visitar a família da esposa, Carlha Nacarid. Quando os terremotos começaram, na noite da última quarta-feira (24), Romildo e Carlha tentaram se abrigar, mas uma parede desabou sobre o casal.

Vanessa era moradora do Distrito Federal, mas havia se mudado há três meses para a Venezuela para viver com o namorado, que é venezuelano. Ela deixa uma filha.

Os terremotos

Dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram a mesma região da Venezuela, na noite desta quarta-feira (24), causando o desabamento de prédios, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP. Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas, informaram as autoridades nesta quinta-feira (25) com dados parciais.

Os terremotos levaram os moradores da capital, Caracas, às ruas. Alguns prédios desabaram e telhados ruíram, de acordo com o ministro do Interior, Diosdado Cabello.

O primeiro terremoto, com epicentro a 21 quilômetros a oeste da cidade costeira de Moron, ocorreu às 22h04 GMT (Tempo Médio de Greenwich, 19h04 em Brasília), informou o USGS. Em menos de um minuto, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu uma área a cerca de 45 quilômetros de distância.

O governo interino decretou estado de emergência em todo o país diante da gravidade dos danos e declarou a cidade de La Guaira como uma "zona de desastre".

Os terremotos também foram sentidos na Colômbia, onde algumas sirenes de alerta foram acionadas. Parte da região norte do Brasil também sentiu os abalos, com relatos no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Em Manaus, moradores foram surpreendidos com prédios balançando e alguns edifícios foram evacuados.