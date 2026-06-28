Pastor mineiro e modelo do DF são as vítimas brasileiras dos terremotos na Venezuela

O pastor evangélico Romildo Batista de Lima, de 69 anos, e a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, são as vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela. As mortes foram confirmadas por familiares dos dois brasileiros.

O Itamaraty já havia informado a morte de dois brasileiros, um homem e uma mulher, mas não forneceu detalhes sobre a identidade das vítimas devido à Lei de Acesso à Informação. "O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", acrescenta o comunicado.

A confirmação de que Romildo, que era pastor evangélico na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, é um dos brasileiros mortos foi feita pela família dele ao g1.

Romildo visitava família da esposa

Ele estava em viagem por Caracas, capital venezuelana, para visitar a família da esposa, Carlha Nacarid. Quando os terremotos começaram, na noite da última quarta-feira (24), Romildo e Carlha tentaram se abrigar, mas uma parede desabou sobre o casal.

Os dois chegaram a ser resgatados com vida. Contudo, Romildo não resistiu e faleceu na madrugada da quinta-feira (25). A esposa dele sobreviveu e segue internada com uma fratura na bacia.

Veja também Mundo Venezuela é atingida por terremotos de magnitude 7,2 e 7,5; estimativa é de milhares de mortos

A morte de Vanessa foi confirmada pelo irmão dela, Thiago Nogueira, nas redes sociais. Ela era moradora do Distrito Federal, mas havia se mudado há três meses para a Venezuela para viver com o namorado, que é venezuelano, informou o irmão de Vanessa em entrevista ao g1. Ela deixa uma filha.

'Adorava viajar e aproveitar a vida'

Romildo Batista de Lima é natural da Chapada de Minas (MG), mas vivi há dez anos em Uberlândia. Pastor evangélico, ele é descrito por amigos e familiares como alguém de fé, com disposição para ajudar e com gosto por viajar.

Apenas três dias antes do desastre, no dia 21 de junho, Romildo havia celebrado o aniversário de 69 anos de idade.

"Meu tio era uma pessoa muito boa, uma pessoa radiante, que adorava viajar e aproveitar a vida. É muito triste ver pessoas assim perderem a vida dessa forma, ainda mais com tal grau de descaso", lamentou a sobrinha do pastor, Jhulya Ribeiro de Lima.

A notícia também chegou à família de forma inesperada. A irmã de Romildo viu, em uma reportagem televisiva e tentou entrar em contato com o casal, mas sem sucesso.

Apenas horas depois, Carlha conseguiu falar com a família e contar o que aconteceu. Sem poder estar perto de Carlha para prestar apoio, agora os familiares enfrentam também o desafio de trazer o corpo de Romildo para o Brasil.

Eles chegaram a procurar o Consulado, mas não tiveram retorno sobre quais os próximos passos. "Seguimos sem resposta. É muito desesperador porque queremos trazer meu tio, principalmente para fazer um velório digno para ele. Eles ficam jogando o contato um para o outro", relatou Jhulya.

'Só quero lembrar de você e de seu sorriso lindo'

Vanessa Zacarias da Silva, morava no Distrito Federal antes de se mudar para Venezuela. Segundo os familiares, ela estava vivendo há três meses em La Guaira, uma das áreas mais atingidas pelos tremores.

Thiago Nogueira fez o comunicado da morte dela pelas redes sociais e falou sobre a irmã.

“Foi viver a sua vida, como sempre fez, mas infelizmente uma fatalidade ocasionada pelos terremotos na Venezuela, mais precisamente na zona costeira de La Guaira, tirou essa pessoa maravilhosa do nosso meio”, disse.

Ele falou ainda que não consegue imaginar o sofrimento da irmã no momento do desastre. “Só quero lembrar de você e de seu sorriso lindo. Te amo”, escreveu.

Mortos e desaparecidos

Segundo informações do governo venezuelano, os terremotos no país provocaram, até este sábado (27), 1.430 mortes. Cerca de 50 mil pessoas seguem desaparecidas.

Ainda não há um balanço oficial de quantos estrangeiros estão entre as vítimas fatais dos terremotos, mas governos de diversos países confirmaram a morte de seus cidadãos.

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal, por exemplo, informou que um total de 28 cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses morreram no desastre. O comunicado afirma ainda que 85 estão desaparecidos.

Seis espanhóis estão entre as vítimas fatais confirmadas pelo Ministério das Relações Exteriores da Espanha, enquanto 133 estão desaparecidos.

Também estão entre as vítimas fatais um cidadão ítalo-venezuelano e dois cidadãos chineses, segundo confirmado pelo governo dos respectivos países.