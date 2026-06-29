Venezuela registra novo tremor cinco dias depois de terremoto duplo

A Venezuela registrou na manhã desta segunda-feira (29) um tremor de magnitude 4,6, ocorrido cinco dias depois dos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que vitimaram quase 1,5 mil pessoas no país.

Segundo a AFP, o novo registro não provocou danos adicionais, mas aumentou o medo da população e ocorreu em meio aos trabalhos de equipes de resgate venezuelanas e estrangeiras que tentam encontrar pessoas com vida sob os escombros do tremor duplo.

O novo tremor secundário foi sentido em Caracas e no estado vizinho de La Guaira. A ocorrência teve o epicentro localizado a 27km ao norte de Caraballeda, balneário popular entre os moradores de Caracas, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

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"Não temos relatos de danos adicionais em nenhuma parte do território nacional", afirmou Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, conforme a AFP.

O balanço oficial mais recente é de 1.450 mortos, 20 a mais que no sábado, e 3.150 feridos. O governo evita falar de desaparecidos, mas a ONU calcula um número de mais de 50 mil.

No momento do novo tremor, o venezuelano Fernan Hernández tentava encontrar o irmão nos escombros do prédio de cinco andares onde morava em La Guaira. "A diferença do terremoto anterior é que aquele veio pela lateral. Este veio do chão, que fez o solo vibrar. Todos nós sentimos", disse o homem, de 57 anos, à AFP.