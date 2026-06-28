Chrystian Shankar: quem é o padre que aconselhou noiva a desistir de casar

Viralizou nas redes sociais nos últimos dias um vídeo de um padre narrando o caso de um casal que desistiu do casório após conselhos do sacerdote. O religioso em questão é o padre Chrystian Shankar.

O sacerdote é famoso na internet pelo modo irreverente de promover discussões sobre relações, religião e comportamento.

No Instagram, o padre se apresenta como escritor, palestrante e reitor do Santuário São Frei Galvão - Diocese de Divinópolis, Minas Gerais. Na rede social, ele possui mais de 5 milhões de seguidores.

Os conteúdos publicados pelo sacerdote colecionam milhares de visualizações e curtidas. Além das mídias, o religioso divulga em suas redes um curso autoral intitulado Jornada da Saúde Espiritual.

Chrystian já foi vigário paroquial em Carmo do Cajuru, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, por dois anos, e pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis (MG), de 2007 a 2014, segundo informações da TV Evangelizar.

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SOBRE O CASO DOS NOIVOS

Em relato publicado nas redes sociais aos mais de cinco milhões de seguidores, no sermão de uma missa, ele contou que orientou uma noiva à reflexão após o noivo apresentar uma lista de exigências para o matrimônio.

A instrução, conforme conta, veio depois de ter percebido sinais de desequilíbrio na relação do casal durante encontros com os dois.

"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinha 13 itens. Eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'".

O desejo de aconselhamento foi tomado pelo sacerdote, assim, após ouvir separadamente o noivo e a noiva, e identificar um alerta de que a união dificilmente daria certo.

Soberba na postura do noivo

Chrystian Shankar afirmou ainda que questionou a noiva se ela também havia feito uma lista de exigências para o companheiro. A resposta da mulher o fez perceber sinais de soberba no noivo.

"'Passou a lista para ele? Tem quantas?', ela respondeu: 'Não. Ele falou que não precisa mudar em nada'. Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", relatou.

E completou: "Notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você".

O sacerdote partilhou que não sabe exatamente o que aconteceu após a conversa, mas o casamento acabou não sendo realizado. "Ela se livrou de uma", disse, às gargalhadas e arracando aplausos dos fiéis.