Jaques Wagner é intimado pela PF a depor sobre caso do banco Master

O senador Jaques Wagner (PT-BA) foi intimado pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimento no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero. A ação apura um esquema de fraudes financeiras bilionárias envolvendo o Banco Master, encabeçado por Daniel Vorcaro.

Jaques deve depor de forma presencial no dia 7 de agosto, na sede da Superintendência da PF em Brasília. As informações são do portal g1.

Investigações

As investigações apontam que o senador é considerado um "suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais".

Jaques também teria uma relação de proximdade com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro e proprietário do Banco Pleno, empresa também liquidada pelo Banco Central (BC).

"A autoridade policial aponta que a relação entre Jaques e Augusto Ferreira Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master", expressa trecho da determinação.

Veja também PontoPoder PF mira senador Jaques Wagner e banqueiro Augusto Lima na 9ª fase da Operação Compliance Zero PontoPoder Jaques Wagner tentou vender terreno de R$ 15 milhões após ser alvo da PF

Operação Compliance Zero

Em 18 de junho, o senador foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero. À época, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o investigado por suposto envolvimento em um esquema de irregularidades relacionadas a instituições do Sistema Financeiro Nacional.

Além disso, Jaques Wagner teria recebido, de Daniel Vorcaro, cerca de R$ 3,5 milhões e um apartamento de luxo em Salvador, na Bahia.

De acordo com a Polícia Federal, essa fase da operação teve como objetivo apurar a eventual participação de agente público na articulação criminosa.

Tipificação de crimes

Segundo as investigações, os fatos apurados podem configurar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.