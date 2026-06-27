Irmão de Eloá Pimentel e tenente da PM é baleado em São Paulo

O irmão mais velho de Eloá Cristina Pimentel, o tenente da Polícia Militar Ronickson Pimentel dos Santos, foi baleado na cabeça neste sábado (27), em São Caetano do Sul (SP). As informações são do G1.

O caso de Eloá teve repercussão nacional quando a jovem, de 15 anos, foi mantida em cárcere privado e morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em 2008.

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As imagens de uma câmera de segurança mostram que Pimentel estava parado no semáfaro em uma moto e à paisana, quando dois homens, também em uma moto, se aproximaram e dispararam contra o tenente.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Sede de São Caetano do Sul e segue em andamento, com diligências para identificar e localizar os autores do crime.

Desde 2019, Pimentel integra o 1º Batalhão de Polícia de Choque “Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar” (Rota).

Relembre o caso Eloá

Eloá Pimentel foi rendida pelo ex-namorado Lindemberg no dia 13 de outubro de 2008 e mantida em cárcere privado por mais de cem horas no apartamento em que morava em um conjunto habitacional do Jardim Santo André, em Santo André, na Grande São Paulo.

Na noite do dia 17, a polícia invadiu o apartamento. A acusação diz que o rapaz atirou contra Eloá, causando a morte da ex-namorada.

Os dois namoraram por três anos e estavam separados havia um mês quando ocorreu o crime.

Confira a nota da Secretaria da Segurança Pública

"A Polícia Militar informa que, na manhã deste sábado (27), equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. No local, os policiais apuraram que um tenente da PM havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido por equipes de resgate, com apoio do helicóptero Águia. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Sede de São Caetano do Sul e segue em andamento, com diligências para identificar e localizar os autores do crime".