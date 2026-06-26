Casal cearense morre após carro despencar de viaduto no Rio de Janeiro e cair no mar

Um casal de cearenses morreu após o veículo em que os dois estavam despencar de um viaduto e cair no mar, na Barra da Tijuca, Zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (24).

As vítimas foram identificadas como Jailton Rodrigues da Silva, 45, de Tamboril, e Maria Cecília Ribeiro Sampaio, 30, de Boa Viagem; as duas cidades ficam localizadas no Interior do Estado.

Jailton foi levado ao hospital, já sem vida, na quinta-feira (25). A morte de Cecilia foi confirmada nesta sexta-feria (26). Ela estava internada em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

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A investigação está em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca).

A Paróquia de Nossa Senhora da Guia, localizada no distrito de Guia, em Boa Viagem, publicou uma nota lamentando a morte de Cecília.

“É com grande tristeza que lamentamos o falecimento da jovem Maria Cecilia Ribeiro Sampaio. Rezamos especialmente por sua família e amigos, pedindo que o Senhor a conforte e fortaleça neste momento de dor, concedendo-lhes paz, esperança e consolo.”, expressa trecho da nota.