Na próxima segunda-feira (25), a Seleção Brasileira deve entrar em campo às 14h, para enfrentar o segundo colocado do Grupo F que ainda será definido. O que muitos brasileiros ainda têm dúvida é: é feriado?

Não, os dias de jogos do Brasil não são feriados ou pontos facultativos. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não traz nenhuma regra sobre isso, o que dá ao empregador o poder de agir conforme sua vontade ao decidir pela liberação ou não dos trabalhadores.

No país, a única exceção dos dias de jogos serem feriados foi quando o Brasil foi sede da disputa em 2014.

Geralmente, em algumas empresas, durante a Copa do Mundo e dos jogos do Brasil, há liberação pelo menos nos horários de jogos da Seleção Brasileira.

Quando as partidas ocorrem pela manhã, há retorno para os trabalhos no período da tarde. Quando os jogos são pela tarde, liberação pelo restante do dia.

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PONTO FACULTATIVO

No Ceará, servidores estaduais terão expediente até meio-dia na próxima segunda-feira (29), anunciou o governador Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais, nesta quinta-feira (25).

Os serviços essenciais funcionarão normalmente, em regime de plantão. O gestor estadual ressaltou a importância de "unir os brasileiros em torcida".