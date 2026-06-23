Família vai parar no hospital após confundir percabonato de sódio com sal grosso

Onze pessoas de uma mesma família foram internadas com sintomas de intoxicação alimentar após ingerirem, por engano, percarbonato de sódio durante um churrasco.

O caso aconteceu no início do mês em São José do Vale do Rio Preto, no interior do Rio de Janeiro, mas voltou a viralizar nesta semana.

O percarbonato de sódio é um alvejante e desinfetante potente, que libera “oxigênio ativo” ao entrar em contato com água morna, por isso é essecial para desencardir e branquear roupas e tecidos.

O momento chamou a atenção do público graças ao relato da jovem Maysa Marquesini. Segundo ela, foi o sogro quem confundiu o produto com sal grosso, e acabou utilizando-o para temperar as carnes.

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“Todo mundo ficou pálido [quando descobriu]. A gente começou a pesquisar e as orientações eram para procurar atendimento de emergência imediatamente", contou Maysa, pelo TikTok.

Preocupada, ela decidiu procurar um hospital para avaliar a situação dela e dos filhos. Após a triagem, os médicos recomendaram que todos que haviam consumido o alimento comparecessem à unidade.

“Quando saí para o corredor, estava todo mundo com soro na mão. Minha sogra, meus tios, primos, todo mundo espalhado pelo hospital”, relembrou.

Família não correu riscos de sofrer intoxicação

Porém, segundo Maysa, os médicos chegaram entrar em contato com um centro de informações toxicológicas em São Paulo para avaliar a situação e concluiram que os riscos de intoxicação eram baixos.

Ainda conforme ela, o resultado se deu pela pouca quantidade do produto consumida, além do fato de o calor da churrasqueira ter diminuido a presença da substância no alimento.

“No fim deu tudo certo. As crianças ficaram bem, os adultos também. Depois que a gente soube que não havia perigo, só conseguia rir da situação”, finalizou Maysa.