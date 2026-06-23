Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro e mais crimes

O ex-BBB e humorista gaúcho Nego Di e a influenciadora Gabriela Vicente de Sousa foram condenados nesta terça (23) pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato, uso de documento falso e participação em esquema de rifas ilegais.

O casal foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul após investigações sobre fraudes que incluíram o sorteio de um Porsche não entregue, a ocultação de cerca de R$ 2,4 milhões e a adulteração de um comprovante bancário para simular uma doação inexistente ao público.

A sentença foi de 14 anos e 6 meses de reclusão para Nego Di, enquanto Gabriela recebeu pena de 8 anos e 4 meses. Ambas serão cumpridas inicialmente em regime fechado.

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Falso sorteio e falsa doação às vítimas das enchentes no RS

Segundo as investigações, o ex-BBB promoveu rifas eletrônicas sem autorização legal entre novembro de 2022 e maio de 2024. Entre elas, houve o sorteio do Porsche, que teve resultados manipulados e vencedor fictício.

Os valores obtidos com as rifas ilegais foram ocultados por meio de um esquema de lavagem de dinheiro, com participação da esposa do humorista.

Já a adulteração de comprovante bancário ocorreu em maio de 2024, quando Nego Di divulgou suposto documento de doação de R$ 1 milhão às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O comprovante compartilhado nas redes sociais, porém, foi adulterado e a doação foi na realidade de R$ 100. Segundo a Justiça, a conduta “teve potencial de enganar a coletividade ao simular uma doação inexistente e foi utilizada para autopromoção e obtenção de vantagem indevida”.