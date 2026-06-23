Saiba quem são os alvos da operação da PF contra o Banco Digimais, de Edir Macedo

Instituição financeira controlada pelo bispo Edir Macedo é investigada por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 20:55
capa da noticia
Legenda: Bispo Edir Macedo foi alvo de mandado de quebra de sigilo e teve bens bloqueados na operação.
Foto: Reprodução / Instagram.

A operação deflagrada nesta terça-feira (23) contra o Banco Digimais, comandado pelo bispo Edir Macedo, teve um total de nove alvos dos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal e cumpridos pela Polícia Federal.

Entre eles, foram sete pessoas físicas e duas pessoas jurídicas ligadas à estrutura, que é investigada por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados no âmbito da gestão da instituição.

O bispo Edir Macedo não foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta fase, mas, sim, de quebra de sigilo, além de ter bens bloqueados. 

Veja também

Imagem da notícia: Operação policial no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, registra tiroteio intenso
País

Operação policial no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, registra tiroteio intenso
Imagem da notícia: Banco de Edir Macedo é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de fraude financeira
País

Banco de Edir Macedo é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de fraude financeira

De acordo com a PF, relatórios do Banco Central do Brasil apontam que os investigados teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação financeira da instituição

Segundo informações do jornal O Globo, quatro dos alvos de busca e apreensão ocupam posições de comando no banco:

  • João Luiz Urbaneja, presidente do conselho de administração do Digimais;
  • Thiago Rodrigues Urbaneja, filho de João Luiz Urbaneja, presidente executivo do Digimais e vice-presidente do conselho de administração;
  • João Alves de Campos, diretor do Digimais; e
  • Marcelo de Lima Brasil, também membro da diretoria do Digimais.

Além deles, também foram alvos dos mandados:

  • Rodrigo Ruggero, executivo, embora não conste como integrante da diretoria do banco; e
  • Rodrigo Balassiano e José Roberto Giancoli Filho, que não tiveram os papeis detalhados, mas são ligados às empresas e fundos de investimento investigados.

Empresas, fundos de investimentos e mais alvos

Finalmente, junto das pessoas físicas, as medidas cautelares de busca e apreensão da PF também foram direcionadas contra o próprio Banco Digimais e contra a ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

A lista de alvos de quebra de sigilo fiscal inclui, além dos nomes já citados e do próprio Edir Macedo, a B.A. Empreendimentos e Participações, a Bless Capital Gestora de Recursos, a Digimais Securitizadora de Créditos Financeiros, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e empresas de consultoria relacionadas às operações.

À imprensa, o Banco Digimais afirmou que “permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos e colaborar com as apurações em curso”. A nota reafirma o “compromisso” da institução “com a transparência, a conformidade regulatória e a plena colaboração com as autoridades competentes”.

Digimais foi comprado pelo BTG Pactual em abril

Em 8 de abril, o BTG Pactual anunciou aos acionistas e ao mercado a compra do banco Digimais, controlado pelo Grupo Record, do bispo evangélico Edir Macedo. 

O valor da compra não foi informado pela instituição. Apesar do comunicado, a conclusão e fechamento da compra estavam, na época, condicionadas à verificação de determinadas condições, dentre elas o lançamento do Processo Competitivo, que dá oportunidade a potenciais interessados na compra do banco.

Outros fatores também para o fechamento da operação incluíam a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça

VC Repórter

Imagem da notícia Família vai parar no hospital após confundir percabonato de sódio com sal grosso
País

Família vai parar no hospital após confundir percabonato de sódio com sal grosso

Sogro utilizou, por engano, o produto de limpeza para temperar as carnes de um churrasco.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Saiba quem são os alvos da operação da PF contra o Banco Digimais, de Edir Macedo
País

Saiba quem são os alvos da operação da PF contra o Banco Digimais, de Edir Macedo

Instituição financeira controlada pelo bispo Edir Macedo é investigada por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro e mais crimes
País

Nego Di é condenado a 14 anos de prisão por lavagem de dinheiro e mais crimes

Ex-BBB recebeu condenação junto da esposa após denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Operação policial no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, registra tiroteio intenso
País

Operação policial no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, registra tiroteio intenso

Turistas ficam ilhados no mirante em meio às trocas de tiros na madrugada desta terça (23).

Redação

Imagem da notícia Banco de Edir Macedo é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de fraude financeira
País

Banco de Edir Macedo é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de fraude financeira

Relatórios do Banco Central do Brasil revelam manipulação de dados.

Redação

Imagem da notícia OAB de SP pede que Deolane Bezerra seja transferida para Sala de Estado-Maior
País

OAB de SP pede que Deolane Bezerra seja transferida para Sala de Estado-Maior

Deolane está presa em uma cela comum do Pavilhão Especial da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista.

Redação

Imagem da notícia Criança de 7 anos é morta com tiro na cabeça em ataque dentro de casa, no Rio de Janeiro
País

Criança de 7 anos é morta com tiro na cabeça em ataque dentro de casa, no Rio de Janeiro

Eduarda Cruz dos Santos chegou a ser atendida com urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Redação

Imagem da notícia Mulher é encontrada decapitada em Minas Gerais; filho é o principal suspeito
País

Mulher é encontrada decapitada em Minas Gerais; filho é o principal suspeito

Polícia foi acionada por familiares da vítima, pois sentiam falta dela desde o último sábado (20).

Redação

Imagem da notícia Acesso indevido a contas da Defesa Civil do Pará disparou alertas com 'misantropia' em 7 estados
País

Acesso indevido a contas da Defesa Civil do Pará disparou alertas com 'misantropia' em 7 estados

Mensagens foram enviadas a estados do Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Norte.

Alexia Vieira

Imagem da notícia Funcionário de empresa dona da Transnordestina morre em acidente em mina de Congonhas
País

Funcionário de empresa dona da Transnordestina morre em acidente em mina de Congonhas

Homem estava em caminhonete que foi esmagada por caminhão-pipa.

Redação

1

2 3 4 5