Casa de Henrique Vorcaro é furtada em Minas Gerais

Entre os itens furtados está um relógio avaliado em R$ 1 milhão.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 08:41
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Legenda: Foram furtados relógios, joias, cartões bancários, bolsas de grife e uma arma.
Foto: Reprodução/Facebook.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um furto milionário na casa de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, ocorrido na madrugada do último sábado (20). Segundo o portal g1, um homem de 41 anos foi preso suspeito do crime. 

O imóvel fica em um residencial de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e estava desocupado no momento do crime.

Foi nesta casa onde Henrique Vorcaro foi preso pela Polícia Federal, em maio passado, no âmbito da operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master

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Itens furtados

As investigações apontam que foram furtados relógios, joias, cartões bancários, bolsas de grife e uma arma, resultando em um prejuízo estimado em cerca de R$ 5 milhões.

Entre os itens furtados está um relógio da marca Richard Mille avaliado em R$ 1 milhão.

Segundo a Polícia Civil, o homem preso é especializado em furtos a residências de alto padrão e já havia sido preso por um crime semelhante no mesmo condomínio. A corporação também apura se houve participação de outras pessoas no crime. 

"Foi casual. Ele esteve no condomínio, viu que a casa estava sem ninguém e ingressou. Esse é o 'modus operandi' dele, ele escolhe as residências não por quem mora, mas devido ao fato de elas não estarem com ninguém no momento", disse ao g1 o delegado Felipe Freitas, responsável pelo caso.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, e os bens localizados foram restituídos às vítimas. Em nota, a Polícia Civil afirmou que instaurou inquérito para apurar o crime. 

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