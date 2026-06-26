Um homem de 36 anos foi preso no Espírito Santo após planejar matar o próprio filho, de 8 anos, para não pagar mais pensão alimentícia à ex-companheira. As informações são do portal g1.

O caso chegou à polícia brasileira através de denúncia feita pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), após o suspeito confessar o plano em mensagens enviadas ao ChatGPT.

A prisão aconteceu na zona rural de São Gabriel da Palha, no último dia 19 de junho, um dia antes da data em que o crime aconteceria, segundo o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Ícaro Olimpio.

"Ele enviava mensagens para a Inteligência Artificial e, nessas mensagens, abrindo o seu coração, ele dizia que estava contratando um pistoleiro para matar o seu filho, um filho que ele não tinha contato, de uma ex-companheira", disse.

Segundo o delegado, a polícia norte-americana encaminhou as informações ao Ministério da Justiça brasileiro, que, por sua vez, as repassou à Polícia Civil do Espírito Santo.

"Os elementos foram fornecidos pela própria empresa responsável por essa Inteligência Artificial e através das conversas mantidas, desse arquivo de dados que nos foi encaminhado, nós tivemos elementos suficientes para poder prevenir esse grave crime que estava prestes a acontecer", acrescentou Ícaro Olimpio.

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Plano para invadir escolas

Ele relatou nas mensagens que pretendia matar a criança e citou já ter em sua posse uma arma, uma corda e cianeto. Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito também revelou a intenção de invadir escolas e igrejas para fazer o maior número de vítimas possível.

Em depoimento, o homem negou qualquer intenção de matar a criança. Ele deve responder por ameaça, incitação ao crime e tentativa de homicídio. O telefone celular dele foi apreendido e passará por perícia.