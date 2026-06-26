Negócios
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Operação investiga exportação ilegal de lagostas vivas do Ceará para a China

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Icapuí (CE) e no Recife (PE).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 12:19 (Atualizado às 13:54)
capa da noticia
Legenda: A prática fraudulenta pode superar o montante de R$ 300 milhões em cinco anos.
Foto: Divulgação Receita Federal.

Uma operação da Receita Federal deflagrada nesta sexta-feira (26) no Ceará tem como objetivo o combate a exportação ilegal de lagosta adquirida irregularmente ou em desconformidade com as exigências sanitárias e ambientais. 

Batizada de Operação Locusta, a ação é realizada em parceria com a Polícia Federal (PF), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério Público Federal (MPF).

Segundo as investigações, uma empresa estaria exportando lagostas vivas para a China, apesar de não ter a autorização do governo chinês. Para isso, era usado o selo de outra empresa que detém essa permissão. 

Segundo a Receita, existem indícios de conluio entre as duas empresas, prática essa que pode configurar interposição fraudulenta na exportação.  A investigação aponta que a fraude pode superar o montante de R$ 300 milhões em cinco anos. 

Conforme a PF, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Icapuí, no litoral leste do Ceará, e na cidade de Recife, em Pernambuco. Os nomes das empresas envolvidas não foram revelados. 

Os investigados poderão responder por crimes ambientais e outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.

Veja também

Imagem da notícia: Greve dos rodoviários no Ceará: audiência de conciliação ocorre nesta sexta (26)
Papo Carreira

Greve dos rodoviários no Ceará: audiência de conciliação ocorre nesta sexta (26)
Imagem da notícia: Capitão PM com extensa ficha criminal segue com processo suspenso e à espera de exame de insanidade mental
Segurança

Capitão PM com extensa ficha criminal segue com processo suspenso e à espera de exame de insanidade mental

Exportação regulamentada

A Receita Federal explica que a exportação de lagosta viva exige uma logística rigorosa para garantir a sobrevivência e o frescor do crustáceo até o destino. O processo é extremamente controlado, utilizando-se do transporte aéreo para garantir rapidez e cuidados específicos, tais como caixas isotérmicas com controle de temperatura e umidade. 

A exportação só é permitida no mercado chinês por empresas expressamente autorizadas pelas autoridades sanitárias daquele país. Ainda conforme a Receita, as lagostas utilizadas no processo de exportação devem ser adquiridas de pescadores autorizados e que utilizem práticas permitidas na pesca

 

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça Instituicões e Partidos/receita federal

VC Repórter