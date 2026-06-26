Empresa norte-americana vai testar plantio de frutas vermelhas na Chapada do Apodi

A produção de frutas vermelhas, também conhecidas como berries (do termo em inglês para 'baga'), pode chegar à Chapada do Apodi, no leste cearense.

Será testado o cultivo de amora, framboesa, mirtilo e morango em cerca de cinco locais da região, segundo Antonio Fagherazzi, diretor técnico e comercial da Emco Cal no Brasil.

A empresa norte-americana é uma das líderes no licenciamento do plantio de frutas vermelhas e participa da PEC Brasil 2026. A Emco Cal já tem parceria com produtores de morango de Guaraciaba do Norte, Ibiapina e outros municípios da Serra da Ibiapaba.

Na Chapada do Apodi, a empresa espera encontrar características de solo e temperatura compatíveis ao desenvolvimento das espécies.

A empresa realizará um mapeamento das respostas de cada espécie nos municípios da chapada, já que as plantas sofrem muita influência dos fatores ambientais, segundo Antonio Fagherazzi.

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As práticas são direcionadas conforme experiências anteriores em locais com condições similares. Há diferenças, entretanto, no tempo de resposta de cada fruta.

A gente faz um filtro para saber o que vem para cá ser avaliado. E aí vai vendo o desempenho e o resultado. O morango é uma espécie de ciclo mais rápido. A partir do momento em que o produtor planta a muda do morango, em 40 a 50 dias inicia a colheita. Já o mirtilo é um espécie de ciclo longo, que atinge maturidade produtiva a partir do quarto ano. Antonio Fagherazzi diretor técnico e comercial da Emco Cal

Enquanto o morango já tem produção consolidada, mirtilo, amora e framboesa necessitam de um período de validação antes de se projetar um cultivo em larga escala.

"Temos mais garantias com o morango. Com o mirtilo, são ensaios que estão iniciando; existe bastante produtor interessado nesse cultivo. Então precisamos gerar os primeiros resultados e direcionamentos de substrato, solo, irrigação, que são influenciar a resposta da planta", comenta.