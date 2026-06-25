Quem é a empresa cearense que produz queijo azul em Quixeramobim? Conheça iguaria e veja preços

O Ceará produz um queijo azul do tipo Gouda que está ganhando destaque no Brasil e no mundo. Apesar de não ser comercializado em outros estados e países, a iguaria está sendo premiada.

É o que afirma João Bernardo, gerente industrial da Nossa Santa, empresa de Quixeramobim que produz os queijos azul. Ele participa da PEC Brasil 2026 expondo os produtos da marca.

"Nossos queijos são premiados no Brasil e no mundo. Estamos crescendo, mas a gente vende somente no Ceará ainda: Quixeramobim, Quixadá. Fortaleza é o maior mercado, principalmente nos supermercados locais e em hotéis e restaurantes", comenta o executivo.

A pretensão é continuar em expansão em Quixeramobim, mas mantendo a artesania do queijo, alcançando primeiro outros polos dentro do Ceará para depois enviar para outros estados. As exportações, segundo Bernardo, não são o foco da queijaria no momento.

Faturamento deve alcançar R$ 2,5 milhões

A produção artesanal iniciada em 2023 já entrega toneladas de diferentes queijos com faturamento acima de R$ 1 milhão.

Atualmente, a empresa produz pouco mais de 4 toneladas de queijo. Os planos são, ainda em 2026, aumentar em 50% essa produção, expandindo o faturamento para aproximadamente R$ 2,5 milhões.

"Compramos um tanque de cobre que vai expandir para 6 toneladas por mês a produção. Vamos ter que fazer crescimento da queijaria. Quando tudo tiver pronto, vamos fazer um doce de leite, da receita da avó da dona. A manteiga, que tiramos de creme de leite, será feita premium e manteiga-da-terra também", expôe.

Queijo azul foi inspirado em açude

O município do Sertão Central é um dos maiores produtores de leite do Estado. A produção da Nossa Santa, embora esteja em franca expansão, mantém as raízes em Quixeramobim.

João Bernardo conta que o queijo NotreTerroir, exclusivo da Nossa Santa e produzido na Fazenda Santa Mônica, em Quixeramobim, é do tipo Gouda, e recebe uma faixa azul em homenagem a um açude de águas azuladas dentro da propriedade.

Legenda: Queijo NotreTerroir, exclusivo da Nossa Santa e produzido na Fazenda Santa Mônica, em Quixeramobim. Foto: Ismael Soares.

Ainda há a produção de outros dois queijos: o GranaBambino e o GranaMadona, com maturação entre três meses e seis meses, em uma espécie de "recriação" do legítimo parmesão, originário da Itália.

"O NotreTerroir tem fermentação natural e produzimos com o leite de vacas próprias. Estávamos produzindo 600 quilos por mês. Em 2025, já estávamos com 1,5 tonelada, e agora produzimos 4,5 toneladas por mês. Nosso objetivo é levar Quixeramobim para o mundo", define Bernardo.

O processamento de leite também aumentou, e hoje varia entre 1,5 mil litros e 1,8 mil litros diários.

Veja os preços dos queijos: