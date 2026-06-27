Noivo faz lista de exigências, e padre aconselha noiva a desistir de casar: 'Abri o olho da iludida'

Padre é para unir casal. Este, pelo contrário, instruiu uma noiva a desistir do casório enquanto era tempo. O sacerdote em questão é o padre Chrystian Shankar, famoso na internet pelo modo irreverente de promover discussões sobre relações, religião e comportamento.

Em relato publicado nas redes sociais aos mais de cinco milhões de seguidores, no sermão de uma missa, ele contou que orientou uma noiva à reflexão após o noivo apresentar uma lista de exigências para o matrimônio.

A instrução, conforme conta, veio depois de ter percebido sinais de desequilíbrio na relação do casal durante encontros com os dois.

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"Ela me disse assim: 'Padre, meu namorado me passou essa lista aqui'. Tinha 13 itens. Eu perguntei: 'O que são esses 13 itens?'. Ela respondeu: 'São as coisas que eu tenho que mudar para ele se casar comigo'".

O desejo de aconselhamento foi tomado pelo sacerdote, assim, após ouvir separadamente o noivo e a noiva, e identificar um alerta de que a união dificilmente daria certo.

Soberba na postura do noivo

Chrystian Shankar afirmou ainda que questionou a noiva se ela também havia feito uma lista de exigências para o companheiro. A resposta da mulher o fez perceber sinais de soberba no noivo.

"'Passou a lista para ele? Tem quantas?', ela respondeu: 'Não. Ele falou que não precisa mudar em nada'. Eu falei: 'Minha filha, abre o olho enquanto há tempo. Está claro que não vai dar certo'", relatou.

E completou: "Notei que ele é soberbo. Na cabeça dele, você é menos do que ele. Ele está fazendo um favor de se casar com você".

O sacerdote partilhou que não sabe exatamente o que aconteceu após a conversa, mas o casamento acabou não sendo realizado. "Ela se livrou de uma", disse, às gargalhadas e arracando aplausos dos fiéis.

Internet vibra com o caso

Fato é que, nas redes sociais, a repercussão foi intensa e acalorada. "Divo celestial", "Livramento em forma de padre", "Por mais padres assim" e "Além de padre, é salva-vidas" foram alguns dos comentários.

Legenda: Usuários vibraram com a postura do padre. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Os usuários elogiaram a postura do religioso por incentivar a noiva a refletir sobre o relacionamento antes de assumir um compromisso considerado definitivo pela Igreja Católica.