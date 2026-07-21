Morre o cantor gospel Diogo Nascimento em Goiânia

O cantor gospel Diogo Nascimento Silva, de 41 anos, morreu em Goiânia, nesta segunda-feira (20).

A informação foi confirmada por meio de nota publicada no perfil oficial do artista no Instagram.

“Cantor talentoso, Diogo deixa um legado de música, alegria e carinho, além de uma lembrança inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, expresa trecho do comunicado.

Há alguns dias, o artista recebeu o diagnóstico de aplasia medular, segundo o portal g1.

A doença, autoimune, atinge a medula óssea e pode gerar anemia, sangramento e infecções.

Quem era Diogo Nascimento

Diego começou a cantar ainda aos 10 anos, em igrejas. O artista atuava como professor de música, cantava em casamentos e também participava do grupo de louvor da igreja que congregava, ainda segundo o g1.

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Um momento de homenagens foi realizado na igreja Bom Pastor Vera Cruz, com amigos e familiares. Fãs e outros amigos também fizeram publicações lamentando a morte do cantor.

“Diogo foi um ser humano incrível e a amizade de vocês um baita exemplo pra todos nós. Força a vcs e que Diogo esteja alegrando todos no céu com aquela presença incrível e voz maravilhosa!”, escreveu um amigo.

Lucas Henrique, que esteve com o cantor na UTI, também lamentou a morte de Diogo: A forma que eu canto ao jeito de falar tem muito de você. Como te disse sábado naquela UTI, te amo e já que você tá chegando primeiro, prepara um lugar pra mim no vocal aí no céu.”