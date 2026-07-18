Criança de 3 anos morre atropelada em MG por motorista sem CNH

Um menino de apenas três anos morreu atropelado nessa sexta-feira (17) nas proximidades da BR-040 em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A mulher, de 22 anos e sem a identidade revelada, não tinha carteira de motorista (CNH), segundo a Polícia Militar de Minas Gerais.
A criança chegou a ser socorrida por uma equipe da concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração da BR-040, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do portal g1.
Segundo relato da mãe da vítima, ela estava em um ponto de embarque escolar da BR-040 em Nova Lima no aguardo do filho mais velho.
A partir de então, informações da Polícia Militar apontam que o carro conduzido pela motorista atravessou a pista principal, subiu no canteiro lateral, passou pelo meio-fio, atropelou a criança e bateu em um veículo que estava estacionado.
Motorista aprendeu a dirigir há pouco tempo; tio também foi preso
De acordo com a condutora do veículo, ela aprendeu a dirigir nos últimos meses, mas não tinha autorização nem habilitação para conduzir veículos. Ela tentou deixar o local após o atropelamento, conforme a polícia, mas foi impedida por pessoas que estavam na região.
O tio dela, de 50 anos e que também não teve a identidade revelada, foi quem declarou ter autorizado a sobrinha a dirigir. Ele também não tem carteira de motorista.
O carro foi apreendido e, após o teste do bafômetro dar negativo, ambos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Nova Lima.