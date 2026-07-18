Queda de avião de pequeno porte deixa dois mortos na zona rural de Palmas

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado (18) em uma região de chácaras na zona rural de Palmas, no Tocantins, deixando duas pessoas mortas e uma ferida. As informações são do g1 Tocantins.

De acordo com a reportagem, a aeronave havia decolado de um aeródromo da capital tocantinense e tinha como destino o município de Redenção, no Pará. No avião estavam o piloto e dois passageiros.

Moradores da região afirmaram ter ouvido um forte barulho logo após a decolagem. Em seguida, a aeronave começou a perder altitude antes de cair.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. No local, foram confirmadas as mortes de dois ocupantes. O terceiro, identificado como o piloto, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar à TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado, o piloto foi levado a um hospital e apresenta estado de saúde estável.

Vítima foi identificada

Uma das vítimas foi identificada como Roseli Amarilda Pechulo Silva, de 62 anos. Até a publicação da reportagem, a identidade da segunda pessoa morta não havia sido divulgada.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas. Até a última atualização da reportagem do g1 Tocantins, não havia informações oficiais sobre o que provocou o acidente.

O portal informou ainda que procurou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), mas não havia recebido retorno até o fechamento da matéria.