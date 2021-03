Nova geração do Peugeot 308 é mais espaçosa e tem versões com motor híbrido

O visual da nova geração do Peugeot 308 foi revelado mundialmente nesta quinta-feira (18). Com uma carroceria maior e mais baixa, o novo design tem um interior sofisticado e confortável, além de um visual moderno. O veículo conta ainda com versões híbridas, com motores que combinam gasolina e energia elétrica.

O modelo, que não era revitalizado desde 2014, ganhou 11 centímetro a mais de comprimento, em comparação a versão anterior. A maior parte do novo espaço se concentra nos entre-eixos, mostrando que o objetivo da marca foi aumentar o conforto da segunda fila de bancos.

O porta-malas da nova versão diminuiu de 420 litros para 412, o que reforça que o conforto de quem senta na parte de trás é a prioridade. A altura do automóvel também reduziu dois centímetros.

Na parte interior, chama a atenção o volante de diâmetro menor, que inclui sensores para detectar a mão do motorista e ajudar nos sistemas de assistências a dirigir.



Foto: Divulgação



O tamanho dos espaços para arrumação de pequenos objetos aumentaram. Outras novidades são a base de carregamento sem fios para o celular e a iluminação de LED, que ajuda a personalizar o interior do painel de navegação durante a noite.

O carro começará a ser vendido no último trimestre de 2021 na Europa. Não foi divulgado informações sobre valores ou de quando ele deve chegar ao Brasil.

Motor híbrido

Em relação à parte mais técnica do novo 308, a novidade é a chegada de duas versões híbridas: o 308 Hybrid 225, que combina um motor 1.6 litros de 180 cv com um elétrico de 110 cv; e a versão Hybrid 180, que também usa o elétrico de 110 cv, mas associado ao motor a gasolina de 150 cv.

Em ambos os modelos, o câmbio é automático de oito velocidades, têm tração apenas dianteira e podem ser dirigidos em modo 100% elétrico por 60 km.



Foto: divulgação



Também há as opções que rodam apenas com combustíveis fósseis. Composta por duas versões com propulsor de três cilindros e 1.2 litros que já existia antes, com 110 ou 130 cv, neste último caso com a opção de câmbio automático de oito velocidades, em alternativa ao manual de seis.

Mudança no logotipo

Outra novidade do modelo é o novo local em que a montadora francesa usará o logotipo, que deixa de ser aplicado sobre o capô e passa a ser colocado no centro da grade do radiador.