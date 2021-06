Brasileiro Henrique Grossi compra Lamborghini Sián, de R$ 22,5 milhões, e causa comoção em Londres

O brasileiro Henrique Grossi causou comoção em Londres ao dirigir o novo Lamborghini Sián, automóvel avaliado em cerca de R$ 22,5 milhões, pela primeira vez nas ruas da cidade. Empresário é dono de uma das 63 exclusivas unidades produzidas em todo o mundo. Na capital da Inglaterra, estão disponíveis apenas três.

Um grupo de curiosos se aglomerou na concessionária para tirar fotos e acompanhar a primeira partida do Sián. Em vídeo, é possível ver pessoas acompanhando o trajeto do empresário brasileiro para presenciar a desempenho do carro.

VEJA VÍDEO:

O canal do YouTube The TFJJ, que registra carros exóticos em Londres, publicou vídeo que mostra o tumulto no momento da retirada do carro da concessionária, no último sábado (29).

Primeiro híbrido leve da Lamborghini

De acordo com o portal Auto Esporte, o Lamborghini Sián é o primeiro híbrido leve da marca. Com potência de 819 cv a 8.500 rpm, o automóvel vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,8 segundos.

O carro tem um motor a combustão V12 6.5 aspirado de 785 cv e combinado com um elétrico de 48 volts, acoplado à caixa de câmbio, que rende 34 cv. Ele chega até a 130 km/h e auxilia em manobras com baixa velocidade e marcha à ré.

A versão conversível do Sián é ainda mais rara, possuindo somente 19 exemplares em todo o mundo.