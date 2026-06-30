Operação da PF contra tráfico no Porto do Mucuripe mira empresas e prestadores de serviço

A Polícia Federal cumpriu 20 mandados judiciais nesta terça-feira (30) após deflagrar a terceira fase da Operação Palma, responsável por investigar uma organização criminosa com atuação no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, no Ceará. Segundo a ação policial, as apurações apontam que a organização teria sido responsável pela tentativa de repassar 435 kg de cocaína para o exterior no início deste ano.

Dos 20 mandados expedidos pela Justiça, três deles foram de prisão preventiva, cinco de prisão temporária e os outros 12 de busca e apreensão. Entre os envolvidos, foram apontadas como suspeitas três empresas com atuação em solo cearense, assim como 14 funcionários e prestadores de serviços vinculados ao Porto do Mucuripe.

Veja também Segurança ‘Pediu para correr, se não ia me matar’, diz entregador baleado por sargento da PM Segurança Dono e arrendatário da fazenda de maconha são identificados, diz SSPDS

Veículos de luxo, dez armas de fogo e valores em espécie já foram apreendidos ao longo da operação. Além disso, medidas de constrição patrimonial já determinaram bloqueios de contas bancárias com valores que ultrapassam R$ 30 milhões.

Conforme detalhes apurados pela investigação, um esquema coordenado pela suposta organização criminosa era direcionado ao "tráfico internacional de drogas, com indícios de utilização da estrutura portuária para viabilizar a exportação de entorpecentes e ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos".

A Polícia Federal apontou, em nota oficial, que os investigados poderão responder pelos crimes de financiamento e integração de organização criminosa, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, furto, corrupção ativa e passiva e uso de documento falso. O órgão também informou que as investigações devem continuar em andamento.

Porto de Fortaleza possui certificação internacional de segurança

A Companhia Docas do Ceará (CDC), autoridade portuária responsável pela administração do Porto de Fortaleza, informou em comunicado que mantém atuação permanente e integrada com a Polícia Federal, a Receita Federal, a Marinha do Brasil e os demais órgãos responsáveis pela segurança e fiscalização da área portuária.

Sobre a terceira fase da Operação Palma, a Companhia acompanha os desdobramentos da investigação e "adota no âmbito de suas competências, todas as medidas administrativas cabíveis junto às empresas prestadoras de serviços citadas na investigação".

O Porto de Fortaleza possui certificação internacional em conformidade com o Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code) e opera de acordo com seu Plano de Segurança Portuária, mantendo rigorosos protocolos de controle de acesso, monitoramento e atuação integrada com os órgãos de segurança pública.

A Companhia também vem ampliando os investimentos voltados ao fortalecimento da segurança do complexo portuário. Atualmente, está em execução a revitalização de todo o parque de iluminação, com investimento de R$ 7 milhões para substituição de luminárias e automação do sistema. Em paralelo, está em andamento a modernização do sistema de videomonitoramento, que ampliará a cobertura e a capacidade de vigilância das instalações portuárias.