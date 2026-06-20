'O Grande de Pentecoste': Justiça mantém prisão de chefe local do CV no Ceará que levava vida de luxo

Investigado como líder de um esquema criminoso no Interior do Ceará, Antônio Brasileiro da Silva Neto, conhecido como 'O Grande de Pentecoste', deve permanecer preso. Antônio esteve na condição de foragido por quase dois anos, até ser capturado enquanto levava uma vida de luxo em Mato Grosso.

A reportagem apurou que o homem é um dos denunciados em um grande esquema que inclui o 'Monopólio do Jogo do Bicho' e teria terminado "ameaças, homicídios, incêndios, roubo" e ainda aliciado adolescentes na cidade de Pentecoste.

A defesa do acusado pediu o relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares alegando que o processo permanece em fase de instrução e "o que existe é a suposição policial, sem qualquer contraprova técnica que a confirme ou a afaste" a participação do réu na facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou defendendo que a manutenção da prisão tem como base a garantia da ordem pública. Os juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) entenderam que o fato de o réu ter permanecido foragido "por longo período desde a deflagração das investigações evidencia, de forma cristalina, o risco concreto à aplicação da lei penal".

A defesa do acusado foi procurada pelo Diário do Nordeste para comentar a decisão, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

'PEÇA-CHAVE DO CRIME'

O suspeito foi preso em uma ação conjunta de Inteligência, das Polícias Civis dos estados do Mato Grosso e do Ceará.

A liderança local do grupo carioca vinha levando vida de luxo em um território conhecido como 'paraíso do ecoturismo'. Há informações de que o faccionado construía uma mansão à beira de um lago na chapada.

Veja também Segurança Cearenses exploradas sexualmente são resgatadas em operação contra trabalho escravo Segurança Operação contra organização criminosa no RN cumpre mandados em Fortaleza, Eusébio e Icapuí Segurança 'Estou procurando seus nudes': professor é investigado por suposto crime sexual contra aluna do IFCE

"O alvo já era monitorado pela Polinter desde 2024, quando uma investigação inicial conseguiu localizar seu esconderijo. Na ocasião, o criminoso conseguiu escapar após um cerco policial. Desde então, o Núcleo de Inteligência da Polinter (NIO) e a inteligência da Polícia Civil do Ceará mantiveram um trabalho de cooperação contínua para rastrear o paradeiro do foragido", conforme a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

A Polícia informou ter realizado dias de vigilância e monitoramento tático, até confirmar que o suspeito estava no local: "no momento da abordagem, o investigado portava na cintura uma pistola calibre 9mm modificada. A arma possuía um dispositivo de adaptação que permitia disparos em série, funcionando de forma semelhante a uma submetralhadora".

Legenda: Há informações de que o faccionado construía uma mansão à beira de um lago na chapada. Foto: Reprodução.

O delegado Marco Antônio, diretor do Interior da Polícia Civil do Ceará, disse em entrevista na época da prisão que o preso "é uma peça-chave na criminalidade do Estado".

“Ele é o maior líder de uma facção que assola o interior do Ceará e, segundo as investigações, tinha o poder de determinar mortes na região”, afirmou o delegado.

LIGADO AO 'JOGO DO BICHO'

Um dos processos que Antônio Brasileiro responde diz respeito ao monopólio do jogo do bicho.

Em 2022, o Diário do Nordeste noticiou que a Polícia Civil do Ceará desarticulou um grupo que uniu a alta cúpula do Comando Vermelho a empresários cearenses, em um esquema de 'consórcio do crime'.

Dentre os denunciados neste caso está Douglas Honorato Alves que, de acordo com a acusação, mantinha constantes conversas com um líder do CV na região do Vale do Curu.

As ordens para realizar extorsões aos bicheiros e só permitir a realização de jogos para a casa de apostas 'parceiras' eram uma das funções do faccionado.