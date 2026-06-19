PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas

O homem encontrava-se com mandado de prisão em aberto.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 07:19
capa da noticia
Legenda: No momento da abordagem, o homem apresentou documento falso na tentativa de evitar a ação policial.
Foto: Divulgação PF.

A Polícia Federal (PF) prendeu no Ceará, nesta quinta-feira (18), um homem suspeito de atuar como chefe de uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

O suspeito, que tem antecedentes criminais e encontrava-se com mandado de prisão em aberto, foi localizado e preso após mais de seis meses de investigações. 

Segundo a PF, no momento da abordagem, o homem apresentou documento falso na tentativa de evitar a ação policial. O local da prisão não foi informado pela corporação. 

Veja também

Imagem da notícia: PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Segurança

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Imagem da notícia: Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Segurança

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

Investigação

Durante as apurações, foi identificado que o suspeito exercia papel central na logística de distribuição de drogas entre estados, utilizando mecanismos para dificultar sua identificação. 

Ainda conforme a PF, ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, além de outras acusações que possam surgir no curso das investigações.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento das rotas utilizadas para o transporte e distribuição das drogas entre os estados.

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça/tráfico de drogas

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará

2

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

3

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

4

Casal de idosos é preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza

5

Expulso da PM por participar de motim, sargento é absolvido na Justiça do Ceará
Imagem da notícia PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas
Segurança

PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas

O homem encontrava-se com mandado de prisão em aberto.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará
Segurança

Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará

O caso envolveu servidores de coordenadoria sediada em Maracanaú e segue em investigação.

Luana Severo

Há 2 horas

Imagem da notícia PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Segurança

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (18).

Redação

Imagem da notícia Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN
Segurança

Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN

O material apreendido deverá passar por perícia.

João Lima Neto

Imagem da notícia Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Segurança

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

Mandados são cumpridos em 10 municípios.

João Lima Neto

Imagem da notícia Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará
Segurança

Megaoperação prende mais de 20 suspeitos de integrar facção carioca no Ceará

Policiais civis trabalham desde a madrugada desta quinta-feira (18), em Sobral (CE).

Redação