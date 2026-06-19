PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas

A Polícia Federal (PF) prendeu no Ceará, nesta quinta-feira (18), um homem suspeito de atuar como chefe de uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.

O suspeito, que tem antecedentes criminais e encontrava-se com mandado de prisão em aberto, foi localizado e preso após mais de seis meses de investigações.

Segundo a PF, no momento da abordagem, o homem apresentou documento falso na tentativa de evitar a ação policial. O local da prisão não foi informado pela corporação.

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Investigação

Durante as apurações, foi identificado que o suspeito exercia papel central na logística de distribuição de drogas entre estados, utilizando mecanismos para dificultar sua identificação.

Ainda conforme a PF, ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, além de outras acusações que possam surgir no curso das investigações.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento das rotas utilizadas para o transporte e distribuição das drogas entre os estados.