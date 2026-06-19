Acusado de decepar orelha e tentar matar mulher em Fortaleza é condenado a 33 anos de prisão

Ricardo Damásio, o 'Pelé', atingiu a companheira com facadas.

Escrito por Redação seguranca@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 16:18
capa da noticia
Legenda: O homem está preso na Unidade Prisional de Maracanaú, desde o dia do crime.
Foto: Reprodução.

O Júri Popular decidiu condenar Francisco Ricardo Damásio de Oliveira, conhecido como 'Pelé', acusado de tentativa de feminicídio. A pena imposta ao denunciado é de 33 anos e 10 meses de prisão.

'Pelé' sentou no banco dos réus nesta sexta-feira (19), menos de um ano após o crime cometido com requintes de crueldade. A ele foi negado o direito de recorrer da decisão em liberdade.

A vítima, Elisângela dos Santos Gomes, era companheira do acusado e teve a orelha decepada. Segundo a acusação, Ricardo golpeou a vítima com uma faca na região da cabeça e dos braços. 

Letícia Santos, filha de Elisângela, disse que: "hoje nós vimos que a Justiça fez valer o que tem na lei. Isso nos deixa mais seguras. Nós clamamos por Justiça e a Justiça veio. Espero que ele cumpra em regime fechado. Agora nós ficamos com o coração um pouco mais em paz".

Veja também

Imagem da notícia: PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Segurança

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Imagem da notícia: Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Segurança

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

A mulher foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), levou 283 pontos na cabeça, passou mais de um mês hospitalizada chegando a ficar em coma induzido e perdeu o movimento de um dos braços. 

O julgamento aconteceu na sala da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza e faz parte da IX Semana Estadual do Júri. Vítima e réu ficaram 'frente a frente' durante a sessão.

A defesa do acusado sustentou a tese de que Francisco agiu em legítima defesa.

O TJCE destacou que o acusado também foi sentenciado a pagar indenização no valor de R$ 15 mil às vítimas. 

RELEMBRE O CASO

O caso ocorreu no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Na ocasião, o homem feriu Elisângela e a mãe dela, enquanto duas crianças, sendo uma delas filha de Elisângela, assistiam à cena de violência extrema. 

Elisângela e Francisco moravam no mesmo prédio e mantiveram um relacionamento por oito meses. Segundo depoimento de uma testemunha, Francisco já havia sido violento com Elisângela em outra ocasião. 

"Com certeza a minha mãe não foi a primeira que ele agrediu, xingou, torturou psicologicamente", comentou a estudante Letícia Santos.

Após o término do relacionamento, a vítima decidiu, por medo, ficar na casa da mãe por alguns dias. Antes de cometer o crime, Francisco mandou mensagens para familiares de Elisângela, dizendo que ficassem tranquilos, pois "jamais faria mal a ela".

Segundo documentos obtidos pela reportagem, Francisco Ricardo Damásio pulou o muro da casa da mãe de Elisângela, por volta das 16h do dia 21 de julho de 2025. 

Durante o atentado, as duas crianças que estavam na residência correram pedindo ajuda. "O vizinho da frente entrou para tentar tirar o Ricardo de cima dela, só que não conseguia, porque ele não queria parar de esfaquear minha mãe", contou a filha mais velha de Elisângela.

O vizinho que intercedeu na cena afirmou em depoimento às autoridades que arrastou Francisco pelo pescoço para o lado de fora da residência e o segurou enquanto os irmãos e cunhados da vítima a socorriam. 

Em depoimento às autoridades, Francisco afirmou que foi até a casa da mãe da ex-namorada para conversarem diante do término do relacionamento. Segundo ele, Elisângela abriu o portão e afirmou que estaria o traindo.

Segundo ele, a mulher então o teria golpeado com uma faca e eles entraram em luta corporal. O réu afirmou estar muito alcoolizado e não lembrar de mais detalhes. 

IX Semana Estadual do Júri

Começou na última segunda-feira (15) a IX Semana Estadual do Júri. Até o próximo dia 30 de junho, segundo o TJCE, estão agendados 317 julgamentos de processos de crimes contra a vida.

As sessões acontecem em todo o Estado: "a pauta inclui processos prioritários, como casos envolvendo réus presos, feminicídios, júris anulados, crimes envolvendo crianças e adolescentes e atos praticados contra ou por agentes de segurança pública", conforme o TJCE.

Para os júris, a previsão é de que sejam mobilizados 623 jurados. Segundo o Tribunal, do total de processos pautados, 61 são das seis varas do júri da Capital, enquanto 256 são de 83 varas das comarcas do Interior com competência para o Tribunal do Júri.

A força-tarefa conta ainda com a participação do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Defensoria Pública do Estado (DPCE) e da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça Crimes e Justiça/feminicídio

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará

2

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

3

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

4

PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas

5

Casal de idosos é preso por hipnotizar, dopar e estuprar empregada em Fortaleza
Imagem da notícia Acusado de decepar orelha e tentar matar mulher em Fortaleza é condenado a 33 anos de prisão
Segurança

Acusado de decepar orelha e tentar matar mulher em Fortaleza é condenado a 33 anos de prisão

Ricardo Damásio, o 'Pelé', atingiu a companheira com facadas.

Redação

Há 15 minutos

Imagem da notícia PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas
Segurança

PF prende no Ceará suspeito de chefiar esquema de tráfico interestadual de drogas

O homem encontrava-se com mandado de prisão em aberto.

Redação

Imagem da notícia Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará
Segurança

Como empresa de filho de servidora da Seduc desviou R$ 3 milhões em contratos com o Estado do Ceará

O caso envolveu servidores de coordenadoria sediada em Maracanaú e segue em investigação.

Luana Severo

Imagem da notícia PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará
Segurança

PF investiga furto de material de obra federal usado em barracas de praia no Ceará

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (18).

Redação

Imagem da notícia Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN
Segurança

Armas usadas em atentado contra Cabo Deyvison são encontradas em divisa entre CE e RN

O material apreendido deverá passar por perícia.

João Lima Neto

Imagem da notícia Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará
Segurança

Megaoperação pede bloqueio de até R$ 1 bilhão do CV e mira patrimônio de criminosos no Ceará

Mandados são cumpridos em 10 municípios.

João Lima Neto