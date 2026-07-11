Mãe e filha morrem em acidente na CE-362; vítimas iam visitar parentes em Granja

Duas mulheres, identificadas como mãe e filha, morreram no capotamento de um veículo na CE-362, entre as cidades de Granja e Martinópole, na Região Norte do Ceará, na manhã deste sábado (11).

Tratam-se de Raimunda Coelho Sousa, de 46 anos, e Vitória Sousa Chagas Moura, de 21 anos, ambas residentes de Itapipoca.

Segundo informações de familiares, as vítimas fatais estavam a caminho de Granja para visitar parentes.

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Havia outros quatro ocupantes no veículo que fazia o transporte (incluindo uma criança de 8 anos), mas todos foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Granja.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), nesses casos, houve apenas escoriações, sem risco de morte.

Em nota, o CBMCE informou que alguns agentes estavam deixando o serviço quando se depararam com o acidente. Assim, iniciaram imediatamente o atendimento às vítimas, acionando o quartel de Camocim para reforço da operação de resgate.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram a existência de vítimas presas às ferragens e iniciaram os procedimentos de salvamento. As duas mulheres morreram no local.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a ação contou com apoio da Polícia Militar (PMCE) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que prestaram atendimento às vítimas, realizaram a segurança da área e adotaram as providências cabíveis.

Acidente será investigado

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias do acidente.

A Pasta confirmou que equipes da PMCE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram as primeiras diligências no local.

O caso está a cargo da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral.