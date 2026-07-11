Grave acidente na BR-020 deixa dois mortos e quatro feridos em Canindé; criança de 2 anos é resgatada

Um grave acidente registrado na BR-020, em Canindé, no Sertão Central do Ceará, resultou na morte de duas pessoas, e outras quatro ficaram feridas. A ocorrência na noite de sexta-feira (10) foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 317 da rodovia e mobilizou equipes até a manhã deste sábado (11).

Uma criança de 2 anos é uma das pessoas feridas, com lesões graves. Conforme a PRF, o acidente foi uma colisão frontal entre um Toyota Corolla e um Fiat Palio. Com o impacto, o Corolla ficou parado sobre a pista, enquanto o Palio saiu da via e capotou em um barranco às margens da rodovia.

O motorista e uma passageira do Palio morreram no local. Os corpos foram recolhidos pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e encaminhados para Fortaleza.

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Atendimento médico dos sobreviventes

Já o condutor do Corolla foi retirado das ferragens com fraturas expostas e levado ao Instituto Dr. José Frota (IJF), na Capital.

Uma criança que estava no Palio também foi transferida para Fortaleza. Outros dois ocupantes do veículo foram socorridos para o Hospital Regional de Canindé.

Estado de saúde das vítimas

No Corolla, havia uma homem de 36 anos, que ficou em estado grave. Já no segundo veículo, um Fiat Palio, estava com cinco passageiros.

Um homem de 29 anos e uma mulher de 43 anos morreram. Dentre os sobreviventes, estão: uma jovem de 25 anos, um homem de 46 anos, e uma menina de dois anos. Todos com lesões graves.

BR-020 ficou interditada durante operação

Por causa do acidente, a BR-020 ficou totalmente interditada entre 0h40 e 2h05. O tráfego foi parcialmente liberado até as 4h, antes da circulação ser normalizada.

Conforme a PRF, as circunstâncias e as causas do acidente serão apuradas pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT).