Gerente de restaurante é morto a tiros por motociclista ao entrar em casa em Fortaleza

Crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira (8) no bairro Granja Lisboa. O suspeito está foragido.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 20:02

Um homem de 39 anos foi morto a tiros ao entrar em casa no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. A ocorrência aconteceu na madrugada da última quarta-feira (8).

A vítima foi identificada como Américo Rubens Rodrigues da Silva. Ele era gerente de um restaurante em Maranguape, na Região Metropolitana.

Um vídeo capturado por câmeras de segurança mostra o momento em que Américo, ao descer do carro e ir até o portão de casa, é atacado por outro homem em uma moto.

O motociclista inicialmente atira cinco vezes contra a vítima. Em seguida, ele desce da moto, dispara mais seis tiros e foge do local.

Em nota à reportagem, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) e está a cargo da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda não há informações sobre o paradeiro e a identificação do suspeito.

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Estabelecimento lamenta morte do gerente

Pelas redes sociais, o boteco Seu Tomé Maranguape, gerido por Américo Rubens, anunciou que não irá funcionar pelos próximos dias devido ao ocorrido.

"Informamos que estaremos fechados por motivo de luto até o dia 12/07. Agradecemos a compreensão de todos", escreveu o perfil.

O local ainda cancelou um evento de aniversário que aconteceria no próximo domingo (12).

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