Projeto de qualificação em energias renováveis no CE oferece 1,2 mil vagas e bolsas de até R$ 900

O Projeto H-TEC, iniciativa do Governo do Ceará, abriu 1,2 mil vagas para o Curso de Qualificação Técnica em Energias Renováveis. Essa formação ocorrerá em formato semipresencial, sendo gratuita e com carga horária de 300 horas.

As inscrições seguem abertas até às 18h do dia 31 de julho. Os candidatos aprovados receberão bolsa R$ 900,00, com pagamento feito em 3 parcelas de R$ 300.

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Dentre os polos com vagas, estão:

Fortaleza;

Juazeiro do Norte;

Mauriti;

Quixeramobim;

São Gonçalo do Amarante;

Sobral;

Amontada;

Cedro.

Conforme o Edital nº 09/2026, no mínimo 20% das vagas são destinadas a mulheres. As aulas estão previstas para iniciar no dia 30 de outubro.

Quem pode participar?

Dentre os candidatos que podem se inscrever para as vagas, estão pessoas com:

Idade mínima de 16 anos;

Ensino fundamental completo;

CPF próprio;

Residência no Ceará.

Como se inscrever?

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site e fazer a inscrição pelo formulário oficial.

Projeto H-TEC

O Projeto H-TEC é uma iniciativa do Governo do Ceará realizada em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), o Instituto Federal do Ceará (IFCE), a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e a Secretaria do Trabalho (SET).

Além disso, também contribuem com o projeto a Secretaria da Educação (Seduc), a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).