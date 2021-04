Instituição oferta mil vagas para cursos gratuitos no Ceará; inscrição começa nesta terça (20)

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), em parceria com a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), abre mil vagas para oito cursos gratuitos online. As inscrições começam nesta terça-feira (20), às 8h, no site da instituição.

Poderão se inscrever pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que residam no Ceará. Só é permitido um curso por aluno.

Os cursos ofertados são:

Assistente administrativo

Ferramentas digitais

Eletricidade com segurança

Negociação e vendas

Liderança

Eletricidade básica para mecânica de motos

Leitura e interpretação de projetos de edificações

Prevenção e controle de verminoses em ovinos e caprinos.

As formações possuem carga horária de 40 horas. As aulas, que serão remotas, ocorrerão de segunda a sexta-feira, de 26 de abril a 7 de maio, em diferentes horários.

O diretor de Extensão Tecnológica do Centec, Hermínio Lima, reforça que deseja alcançar as pessoas que mais precisam de capacitação.

“Nossos cursos são para pessoas mais necessitadas, que estão desempregadas, em busca do primeiro emprego ou que precisam de alguma qualificação profissional, além dos Ensinos Fundamental e Médio. Infelizmente, temos muitas pessoas com nível superior se inscrevendo, mas elas não são o nosso foco e isto complica a nossa organização”, explica.

Quem pode se inscrever

Podem participar pessoas a partir dos 16 anos que moem no Ceará e possuam renda mensal de até um salário mínimo ou sejam beneficiárias do Cartão Mais Infância. Além disso, é necessário atender aos requisitos específicos de cada curso, como escolaridade mínima, equipamentos obrigatórios e acesso à internet.

É necessário possuir celular compatível para assistir às aulas ou notebook/computador com acesso à internet. Os cursos serão ministrados através do Google Meet e Google Classromm.

As formações são ofertadas pelos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) do Centec em Acaraú, Brejo Santo, Campos Sales, Fortim, Fortaleza, Granja, Itaiçaba, Ipu, Jucás e Tauá. Porém, podem participar moradores de qualquer município cearense, já que as aulas são transmitidas pela internet.

Resultado

Na sexta-feira (23), será divulgada lista com os alunos selecionados as capacitações. Os aprovados serão contactados pelos professores de cada turma através do e-mail informado na inscrição.

Confira mais detalhes sobre cada um dos cursos:

Curso: Técnicas do assistente administrativo

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 13h às 17h

Turma 3: 14h às 18h

Turma 4: 14h às 18h

Turma 5: 14h às 18h

Turma 6: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio

Unidade do Centec: CVT Acaraú, Campos Sales, Fortim, Itaiçaba, Tauá e Maranguape



Curso: Ferramentas digitais

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 14h às 18h

Turma 3: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Fortim, Granja e Jucás



Curso: Noções de eletricidade com segurança

Turma 1: 18h às 22h

Turma 2: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Brejo Santo e Maranguape



Curso: Técnicas de negociação e vendas

Horário: 8h às 12h

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Fortim



Curso: Noções de liderança na atualidade

Turma 1: 8h às 12h

Turma 2: 13h às 17h

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Requisito: Ter aptidão e interesse na área

Unidade do Centec: CVT Fortaleza e Maranguape



Curso: Eletricidade básica para mecânica de motocicletas

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 20h/a

Escolaridade: ensino fundamental completo

Requisito: voltado para profissionais do setor motomecânico e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Ipu



Curso: Leitura e interpretação de projetos de edificações

Horário: 18h às 22h

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio

Requisito: curso para jovens e adultos do setor de construção civil

Unidade do Centec: CVT Ipu



Curso: Prevenção e controle de verminoses em ovinos e caprinos

Turma 1: 18h às 22h

Vagas: 60 vagas

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Requisito: para produtores rurais, estudantes, técnicos agropecuários e profissionais das Ciências Agrárias

Unidade do Centec: CVT Tauá