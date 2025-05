Verena e Kyce derrotam campeãs olímpicas e conquistam etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Verena e Kyce, dupla feminina do BNB, sagraram-se campeãs da 4ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. As atletas bateram as atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia para conquistar o título. A final aconteceu no último domingo (18), em Aracaju/SE.

A partida se encerrou quando Ana Patrícia sentiu uma lesão na coxa e não conseguiu continuar em quadra. Por estar liderando o primeiro set por 4 a 3 no momento da lesão da adversária, Verena e Kyce foram declaradas vencedoras do confronto.



Na fase de grupos, as atletas bateram a dupla Aninha e Neide, perderam para Hege e Vitória, por 2 sets a 1, e enceraram a primeira fase vencendo Flávia e Bárbara por 2 sets a 0.

Na fase seguinte, eliminaram Talita e Taiana nas quartas, por 2 sets a 0, e derrotaram a dupla Andressa e Taiana, também por 2 sets a 0.