Real Madrid x Pachuca no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Real Madrid x Pachuca (MEX) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste domingo (22), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Real Madrid x Pachuca no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da TV Verdes Mares, SporTV, DAZN e CazéTV (Youtube/Prime Video).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Huijsen, Raúl Asencio, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr., Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso.

Pachuca: Moreno, Rodriguez, Eduardo Bauermann, Federico Pereira, González, Montiel, Pedro Pedraza, Palavecino, Kenedy, Domínguez, Rondon. Técnico: Jaime Lozano.

REAL MADRID X PACHUCA | FICHA TÉCNICA