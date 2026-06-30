O adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 é conhecido nesta terça-feira (30).

A partir das 14h (de Brasília), Costa do Marfim e Noruega se enfrentam no mata-mata da fase 16 avos em Dallas, nos EUA. Deste modo, a pergunta ao torcedor brasileiro é: quem você prefere enfrentar?

O duelo oferece duas escolas bem diferentes de futebol. Os 'Elefantes' chegam com uma equipe muito forte na transição, com uma defesa sólida e velocidade no ataque, conseguindo vencer Equador e Curaço, mas sendo superada pelo Alemanha no Grupo E. Deste modo, ficou na vice-liderança. com seis pontos.

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A pontuação e a posição são as mesmas dos 'Vikings' no Grupo I. Sob o comando do artilheiro Haaland, o 'Cometa', a equipe europeia tem um perfil de mais controle da posse. Em campo, venceu Iraque e Senegal, e perdeu para a França - em tempo, a comissão técnica utilizou os reservas no jogo diante dos franceses.

A Seleção Brasileira segue viva após ser líder do Grupo C, com sete pontos: vitórias contra Haiti e Escócia, além de empate com Marrocos. Na fase 16 avos, venceu o Japão por 2 a 1, se classificando às oitavas de final. Pelo calendário, o próximo compromisso é domingo (5), às 17h.

Enquete: quem deve ser o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo?