Dembélé faz hat-trick, França goleia Noruega e avança com 100% na Copa do Mundo 2026

França e Noruega entraram em campo nesta sexta-feira (26) na luta pela liderança do Grupo I. Melhor para os franceses, que logo abriram o placar e venceram a partida por 4 a 1, com brilho de Dembélé, que marcou três gols pela Les Bleus. Doué ampliou nos acréscimos. O duelo ocorreu em Boston.

Com o resultado, a equipe chegou aos nove pontos com 100% de aproveitamento na primeiira fase da competição. Os noruegueses avançaram em segundo, com seis somados.

Como foi o jogo?

Na luta pelo primeiro lugar do grupo, a França abriu o placar aos seis minutos com Dembélé. O camisa 7 invadiu a área e marcou após passe de Mbappé. O segundo dele veio aos 19 minutos, servido novamente pelo camisa 10. Ele bateu colocado e ampliou.

Os noruegueses responderam em seguida, com Aasgaard. O meio-campista aproveitou a saída de bola após o gol francês, driblou o adversário e bateu certeiro para reduzir a diferença no placar. Os franceses viraram o marcador aos 31 minutos, com Dembélé marcando o terceiro. Assim, o duelo foi para o intervalo com 3 a 1 para os franceses

Na volta do intervalo, os noruegueses tiveram chance de diminuir após falta em Bobb, na área. A arbitragem marcou pênalti, que foi cobrado por Larsen. O atacante chutou no canto esquerdo, mas Maignan defendeu. Östigaard teve outra oportunidade em seguida, mas ninguém chegou para completar.

Pelos franceses, Mbappé teve grande chance, mas a bola saiu. Lacroix também finalizou com perigo. A Noruega respondeu com Bobb, que chutou cruzado e viu o goleiro fazer nova defesa. A França aumentou a pressão ofensiva em busca de ampliar o marcador e deu certo. Nos acréscimos, Doué selou a vitória por 4 a 1.

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