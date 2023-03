Provável escalação do Brasil para encarar Marrocos tem novidades; confira possíveis titulares

O Brasil deve encarar Marrocos, em seu primeiro jogo após a era-Tite, com novidades no time titular. O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, promoveu a convocação de jovens jogadores que se destacaram na conquista do Sul-Americano Sub-20 e deve utilizar alguns deles como titulares no amistoso.

De acordo com informações do GE, por meio do jornalista Guilherme Pereira, a Seleção Brasileira deve ir a campo com a seguinte equipe titular contra Marrocos: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e Vitor Roque.

NOVIDADES NO TIME TITULAR

O volante Andrey, uma das novidades, tem 18 anos, foi revelado pelo Vasco e recentemente negociado com o Chelsea. Ele foi emprestado pela equipe inglesa ao Vasco. No Sul-Americano Sub-20 de 2023, Andrey disputou oito partidas e marcou seis gols, sendo um dos principais destaques da Seleção Brasileira.

Vitor Roque, outra novidade, também tem 18 anos. O atacante foi revelado pelo Cruzeiro, mas atualmente veste a camisa do Athletico-PR. Ele também disputou o Sul-Americano Sub-20 de 2023, somando seis gols em oito jogos disputados na competição. Assim como Andrey, é tratado como uma das principais promessas do futebol brasileiro.

Marrocos e Brasil entram em campo neste sábado (25), às 19h de Brasília, no Ibn Batouta Stadium, em Tânger (MAR), para disputar uma partida amistosa. Será o primeiro jogo do Brasil depois da disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar.