Yuri Alberto e Bremer são convocados para Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou as convocações do zagueiro Bremer e do atacante Yuri Alberto para a Seleção Brasileira. A entidade informou que o técnico Ramon Menezes escolheu a dupla para substituir o zagueiro Marquinhos e o atacante Richarlison, cortados por problemas de lesão.

Os atletas se juntam aos demais 21 nomes chamados para o amistoso contra Marrocos, marcado para sábado (25), em Tãnger, a capital marroquina. A apresentação da delegação está marcado para a próxima segunda-feira (20).

Bremer, da Juventus-ITA, fez parte do grupo que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Já Yuri Alberto, do Corinthians, tem sua primeira oportunidade na seleção principal na carreira.

Convocados do Brasil para amistoso com Marrocos