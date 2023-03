Seleções voltam a campo pela primeira vez após a Copa do Mundo; veja jogos e datas

Diversas seleções entram em campo nesta semana para disputar amistosos ou partidas eliminatórias de torneios continentais. Será a primeira vez que muitas seleções entrarão em campo em 2023, além de retornarem aos gramados após a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Uma das seleções que volta a disputar uma partida após a disputa do Mundial é a Seleção Brasileira. O Brasil entra em campo no sábado (25) para o seu primeiro jogo após a saída do treinador Tite. Diante de Marrocos, a Seleção terá como técnico Ramon Menezes, que foi recentemente campeão do Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20.

CONFIRA OS PRINCIPAIS JOGOS DE SELEÇÕES NESTA SEMANA

Quinta-feira, 23 de março

13h | Gana x Angola | Copa das Nações Africanas - Qualificatória

14h | Irã x Rússia | Amistoso

16h45 | Itália x Inglaterra | Eliminatórias da Eurocopa

16h45 | Dinamarca x Finlândia | Eliminatórias da Eurocopa

16h45 | Portugal x Liechtenstein | Eliminatórias da Eurocopa

21h | Argentina x Panamá | Amistoso

21h | Suriname x México | Liga das Nações (CONCACAF)

Sexta-feira, 24 de março

06h | Austrália x Equador | Amistoso

07h30 | Japão x Uruguai | Amistoso

08h | Coreia do Sul x Colômbia | Amistoso

16h | Senegal x Moçambique | Copa das Nações Africanas - Qualificatória

16h | Arábia Saudita x Venezuela | Amistoso

16h45 | França x Holanda | Eliminatórias da Eurocopa

16h45 | República Tcheca x Polônia | Eliminatórias da Eurocopa

16h45 | Suécia x Bélgica | Eliminatórias da Eurocopa

16h45 | Sérvia x Lituânia | Eliminatórias da Eurocopa

17h30 | Tunísia x Líbia | Copa das Nações Africanas - Qualificatória

17h30 | Camarões x Namíbia | Copa das Nações Africanas - Qualificatória

21h | Granada x Estados Unidos | Liga das Nações (CONCACAF)

Sábado, 25 de março