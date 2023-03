Cristiano Ronaldo é convocado para seleção de Portugal; veja lista

O novo ciclo de Portugal começará com Cristiano Ronaldo na seleção comandada por Roberto Martínez. Substituto de Fernando Santos, que levou o país às quartas de final da Copa do Mundo, o treinador espanhol incluiu o astro de 38 anos na 1ª convocação após o Mundial, para jogos com Liechtenstein e Luxemburgo nos dias 23 e 26 de março.

"Eu não olho para a idade", afirmou o técnico espanhol ao ser questionado sobre a escolha em coletiva. "Ronaldo é um jogador muito comprometido. Essa é a minha posição. Ele é um jogador que pode oferecer a experiência e é uma figura muito importante para a nossa equipe", completou.

A sequência de CR7 na equipe nacional era incerta pela idade e pela transferência ao futebol árabe. Com a camisa do Al-Nassr, em nove jogos, marcou oito gols e deu duas assistências.

Ao entrar em campo na próxima semana, o astro pode se isolar como o jogador com maior número de partidas por uma seleção de futebol masculino. Atualmente, tem 196 jogos por Portugal, empatado com o atacante Bader Al-Mutawa, do Kuwait. O número, contudo, pode permanecer igualado, pois Al-Mutawa, ainda em atividade, também aos 38 anos, pode entrar em campo pela seleção árabe, que joga amistosos nos dias 24 e 28 de março, contra Filipinas e Tajiquistão.

Lista de convocados de Portugal