Histórico: Cabo Verde faz primeiro gol em Copas do Mundo, empata e complica o Uruguai

Cabo Verde continua fazendo história em sua 1ª participação em Copas do Mundo. Os caboverdeanos empataram em 2x2 com o Uruguai em partida em Miami, Estados Unidos, válida pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.

O resultado foi histórico para o Cabo Verde, que marcou seus primeiros gols em Copas do Mundo e chega vivo para a última rodada da fase de grupos.

Gols do jogo

Kevin Pina abriu o placar para os caboverdeanos, aos 21 do 1º tempo, de falta, Maxi Araújo e Canobbio viraram para o Uruguai com gols do fim do 1º tempo, mas Hélio Varela empatou o jogo aos 16 do 2º tempo, após falha da defesa uruguaia.

Uruguai se complica

Com o resultado, as duas equipes têm 2 pontos na classificação. A Espanha é líder com 4 pontos, e a Arábia Saudita tem 1.

Na 3ª rodada, o Uruguai enfrenta a Espanha, no dia 26, no estádio Akron, em Guadalajara, México, às 21 horas. Já Cabo Verde, enfrenta a Arábia Saudita, em Houston, Estados Unidos, no mesmo dia e horário.

Ou seja, o Uruguai será obrigado a vencer o confronto mais difícil para se classificar. Se perder ou empatar, corre grande risco não se classificar mesmo entre os 8 melhores 3ª colocados.

Para Cabo Verde, uma vitória contra a Arábia Saudita o classifica para a 2ª Fase.