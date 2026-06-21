Histórico: Cabo Verde faz primeiro gol em Copas do Mundo, empata e complica o Uruguai

Seleção africana chega na última rodada com chance, enquanto uruguaios correm risco real de eliminação

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 21:16 (Atualizado às 21:24)
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Legenda: Cabo Verde marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo e arrancou empate com o Uruguai
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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Cabo Verde continua fazendo história em sua 1ª participação em Copas do Mundo. Os caboverdeanos empataram em 2x2 com o Uruguai em partida em Miami, Estados Unidos, válida pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026.

O resultado foi histórico para o Cabo Verde, que marcou seus primeiros gols em Copas do Mundo e chega vivo para a última rodada da fase de grupos.

Gols do jogo 

Kevin Pina abriu o placar para os caboverdeanos, aos 21 do 1º tempo, de falta, Maxi Araújo e Canobbio viraram para o Uruguai com gols do fim do 1º tempo, mas Hélio Varela empatou o jogo aos 16 do 2º tempo, após falha da defesa uruguaia.

Uruguai se complica

Com o resultado, as duas equipes têm 2 pontos na classificação. A Espanha é líder com 4 pontos, e a Arábia Saudita tem 1.

Na 3ª rodada, o Uruguai enfrenta a Espanha, no dia 26, no estádio Akron, em Guadalajara, México, às 21 horas. Já Cabo Verde, enfrenta a Arábia Saudita, em Houston, Estados Unidos, no mesmo dia e horário.

Ou seja, o Uruguai será obrigado a vencer o confronto mais difícil para se classificar. Se perder ou empatar, corre grande risco não se classificar mesmo entre os 8 melhores 3ª colocados.

Para Cabo Verde, uma vitória contra a Arábia Saudita o classifica para a 2ª Fase.

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Vladimir Marques

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